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https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578506288.html
Общественники посоветовали Рудковской выставить ее коляску на аукцион
Продюсер Яна Рудковская могла бы в будущем выставить свою дорогостоящую коляску на благотворительный аукцион для беременных, оказавшихся в сложной жизненной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:13
2020-10-06T19:16
яна рудковская
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Продюсер Яна Рудковская могла бы в будущем выставить свою дорогостоящую коляску на благотворительный аукцион для беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это была бы социально полезная инициатива, заявила РИА Новости руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова.Ранее Рудковская выложила в своем Instagram фото с прогулки с новорожденным сыном, чем вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. На снимке она стоит во дворе дома с сыном Александром (Гном Гномычем) и новорожденным Арсением. Младенец лежит в коляске, которая стоит свыше 500 тысяч рублей, на всех одежда в тон коляске. Комментаторов, в частности, смутило обилие брендовых логотипов на фотографии."Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку", - сказала Маркова.По ее словам, основную помощь в рамках благотворительной программы "Спаси жизнь" направляют в глубинку, "а там и подержанным коляскам очень рады".Второй ребенок продюсера и фигуриста Евгения Плющенко родился в конце сентября. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын - семилетний Александр. Кроме того, у Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, а у Плющенко - сын от брака с Марией Ермак."Спаси жизнь" - всероссийская программа помощи беременным женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. Проект действует в 86 городах страны. За шесть лет сотрудники программы помогли 13 тысячам женщин сохранить беременность, оказав им своевременную поддержку.
https://ria.ru/20201005/rudkovskaya-1578211776.html
https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578360828.html
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яна рудковская, общество

Общественники посоветовали Рудковской выставить ее коляску на аукцион

19:13 06.10.2020 (обновлено: 19:16 06.10.2020)
 
© Фото : @rudkovskayaofficialФотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : @rudkovskayaofficial
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская могла бы в будущем выставить свою дорогостоящую коляску на благотворительный аукцион для беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это была бы социально полезная инициатива, заявила РИА Новости руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова.
Ранее Рудковская выложила в своем Instagram фото с прогулки с новорожденным сыном, чем вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. На снимке она стоит во дворе дома с сыном Александром (Гном Гномычем) и новорожденным Арсением. Младенец лежит в коляске, которая стоит свыше 500 тысяч рублей, на всех одежда в тон коляске. Комментаторов, в частности, смутило обилие брендовых логотипов на фотографии.
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:47Шоубиз
Рудковскую раскритиковали за фото с коляской за полмиллиона рублей
"Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку", - сказала Маркова.
По ее словам, основную помощь в рамках благотворительной программы "Спаси жизнь" направляют в глубинку, "а там и подержанным коляскам очень рады".
Второй ребенок продюсера и фигуриста Евгения Плющенко родился в конце сентября. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын - семилетний Александр. Кроме того, у Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, а у Плющенко - сын от брака с Марией Ермак.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:55Шоубиз
Ургант посмеялся над коляской Рудковской за полмиллиона рублей
"Спаси жизнь" - всероссийская программа помощи беременным женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. Проект действует в 86 городах страны. За шесть лет сотрудники программы помогли 13 тысячам женщин сохранить беременность, оказав им своевременную поддержку.
 
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Яна РудковскаяОбщество
 
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