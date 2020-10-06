https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578360828.html

Ургант посмеялся над коляской Рудковской за полмиллиона рублей

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над любовью продюсера Яны Рудковской, у которой недавно родился сын Арсений, к дорогим брендам. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:55

2020-10-06T09:55

2020-10-06T09:55

шоубиз

россия

яна рудковская

евгений плющенко

иван ургант

виктор батурин

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/shows" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> пошутил над любовью продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a>, у которой недавно родился сын Арсений, к дорогим брендам.Ургант поздравил ее и Плющенко с появлением сына.Он также напомнил, что продюсер недавно выложила фотографию с коляской за полмиллиона рублей.Второй ребенок продюсера и фигуриста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko" target="_blank">Евгения Плющенко</a> родился в конце сентября. Ребенка выносила суррогатная мать. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын — семилетний Александр.Кроме того, у Рудковской есть два сына от брака с <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Baturin/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Батуриным</a>, а у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак.

https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яна рудковская, евгений плющенко, иван ургант, виктор батурин