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Шоубиз
https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578360828.html
Ургант посмеялся над коляской Рудковской за полмиллиона рублей
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над любовью продюсера Яны Рудковской, у которой недавно родился сын Арсений, к дорогим брендам. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:55
2020-10-06T09:55
шоубиз
россия
яна рудковская
евгений плющенко
иван ургант
виктор батурин
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/shows" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> пошутил над любовью продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a>, у которой недавно родился сын Арсений, к дорогим брендам.Ургант поздравил ее и Плющенко с появлением сына.Он также напомнил, что продюсер недавно выложила фотографию с коляской за полмиллиона рублей.Второй ребенок продюсера и фигуриста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko" target="_blank">Евгения Плющенко</a> родился в конце сентября. Ребенка выносила суррогатная мать. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын — семилетний Александр.Кроме того, у Рудковской есть два сына от брака с <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Baturin/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Батуриным</a>, а у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак.
https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html
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россия, яна рудковская, евгений плющенко, иван ургант, виктор батурин

Ургант посмеялся над коляской Рудковской за полмиллиона рублей

09:55 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над любовью продюсера Яны Рудковской, у которой недавно родился сын Арсений, к дорогим брендам.
Ургант поздравил ее и Плющенко с появлением сына.
Он также напомнил, что продюсер недавно выложила фотографию с коляской за полмиллиона рублей.
"А это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое", — пошутил телеведущий.
Второй ребенок продюсера и фигуриста Евгения Плющенко родился в конце сентября. Ребенка выносила суррогатная мать. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын — семилетний Александр.
Кроме того, у Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, а у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак.
Фото из Instagram Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 14:06Шоубиз
Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного брата
 
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ШоубизРоссияЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоИван УргантВиктор Батурин
 
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