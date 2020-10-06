https://ria.ru/20201006/regiony-1578432327.html

Медведев предложил дать регионам новые полномочия

У российских регионов должны быть дополнительные полномочия в сфере экологии, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании на тему... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:20

2020-10-06T14:20

2020-10-06T22:54

дмитрий медведев

совет безопасности рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575414372_0:207:2906:1842_1400x0_80_0_0_ea00c5915eb82e744d6b428c9052d76e.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> У российских регионов должны быть дополнительные полномочия в сфере экологии, заявил зампред Совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> на совещании на тему ликвидации накопленного экологического вреда."Регионы тоже должны иметь полномочия по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда. Это позволит им более оперативно принимать меры по предотвращению рисков загрязнения окружающей среды", — пояснил он.Общую площадь опасных объектов в стране <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> оценивает более чем в 77 тысяч гектаров, там сосредоточено около 350 миллионов тонн загрязняющих веществ, добавил чиновник.Он подчеркнул, что бороться с вредом для окружающей среды должно не только государство, но и связанный с этим бизнес, которому следует участвовать "не в меньших объемах".Затронули на совещании и тему экологической катастрофы на Камчатке. Зампред Совбеза подчеркнул, что к этой ситуации необходимо максимально внимательное отношение."Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность", — заключил Медведев.

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578412639.html

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578353271.html

Игорь Земский С августа 2008-го новости с фамилией Медведева в заголовке читаю с опаской и трепетом. 42

Арсений Новиков Это Горбачёв И Ельцин в одном лице и в новом обличии. Он что бы пролезть в Думу в следующем году и возглавить её, сейчас начнет обещать полномочия всем. Страна развалится. Тьфу! 34

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество