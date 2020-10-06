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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/radikalizatsiya-1578396156.html
Эксперт заявил о радикализации общества в Киргизии
Новые волнения в Киргизии подтверждают устоявшуюся в этой стране тенденцию радикализации общества при решении любых вопросов, считает аналитик узбекистанской... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:15
2020-10-06T12:15
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
ташкент
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Новые волнения в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> подтверждают устоявшуюся в этой стране тенденцию радикализации общества при решении любых вопросов, считает аналитик узбекистанской компании Central Asia Investments Ильхат Тушев.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.Тушев считает, что из-за волнений между <a href="https://ria.ru/location_Tashkent" target="_blank">Ташкентом</a> и Бишкеком возможна заморозка некоторых проектов и контактов на уровне бизнеса и сообщества. "Всем нужно провести рекогнесцировку уже в новых условиях", - добавил эксперт.Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578381630.html
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, ташкент, бишкек, киргизия, в мире

Эксперт заявил о радикализации общества в Киргизии

12:15 06.10.2020
 
© SputnikСитуация в Бишкеке
Ситуация в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Новые волнения в Киргизии подтверждают устоявшуюся в этой стране тенденцию радикализации общества при решении любых вопросов, считает аналитик узбекистанской компании Central Asia Investments Ильхат Тушев.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.

"Очередные волнения в Киргизии лишь подтверждают устоявшуюся здесь тенденцию на радикализацию общества в решении любых вопросов", - сказал Тушев РИА Новости. По мнению эксперта, в настоящий момент сложно прогнозировать развитие ситуации в стране.

Тушев считает, что из-за волнений между Ташкентом и Бишкеком возможна заморозка некоторых проектов и контактов на уровне бизнеса и сообщества. "Всем нужно провести рекогнесцировку уже в новых условиях", - добавил эксперт.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 11:26Протесты в Бишкеке
ЦИК Киргизии признала итоги выборов в парламент недействительными
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевТашкентБишкекКиргизияВ мире
 
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