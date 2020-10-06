Эксперт заявил о радикализации общества в Киргизии
© SputnikСитуация в Бишкеке
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ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Новые волнения в Киргизии подтверждают устоявшуюся в этой стране тенденцию радикализации общества при решении любых вопросов, считает аналитик узбекистанской компании Central Asia Investments Ильхат Тушев.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
"Очередные волнения в Киргизии лишь подтверждают устоявшуюся здесь тенденцию на радикализацию общества в решении любых вопросов", - сказал Тушев РИА Новости. По мнению эксперта, в настоящий момент сложно прогнозировать развитие ситуации в стране.
Тушев считает, что из-за волнений между Ташкентом и Бишкеком возможна заморозка некоторых проектов и контактов на уровне бизнеса и сообщества. "Всем нужно провести рекогнесцировку уже в новых условиях", - добавил эксперт.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.