Эксперт назвал причины протестов в Киргизии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Причиной протестов в Киргизии стало смешение как внутренних, так и внешних факторов, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Что касается внешнего фактора, без всякого сомнения, внешние игроки сделали максимум для такого развития ситуации. В частности, известно, что американские дипломаты встречались в предвыборной период с лидерами оппозиции, призывали их объединяться и не сдаваться", - сказал эксперт РИА Новости.
"Здесь имеет место смешение и внешних факторов и внутренних факторов. Безусловно, США заинтересованы в смещении действующего президента (Сооронбая Жээнбекова), который, во-первых, считается там слишком пророссийским. Во-вторых, он отказался в прошлом году подписывать соглашение о гуманитарном сотрудничестве", - сказал Мендкович.
Эксперт отметил, что, с другой стороны, есть очень сильная оппозиция внутри страны, противодействие которой президенту связано с совершенно объективными факторами, не имеющими отношение к иностранному следу - коррупция, недовольство кадровой политикой действующего президента, проблемами с коронавирусом.
"Ситуация очень неприятная, сложная. Мне кажется, что лучшим выходом было бы попытаться избежать всего этого и начать какие-то мирные переговоры", - сказал он.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.