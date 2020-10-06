https://ria.ru/20201006/protesty-1578369641.html

Эксперт назвал причины протестов в Киргизии

Причиной протестов в Киргизии стало смешение как внутренних, так и внешних факторов, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:38

2020-10-06T10:38

2020-10-06T10:38

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

мвд киргизии

алмазбек атамбаев

бишкек

единство

киргизия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Причиной протестов в Киргизии стало смешение как внутренних, так и внешних факторов, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович."Что касается внешнего фактора, без всякого сомнения, внешние игроки сделали максимум для такого развития ситуации. В частности, известно, что американские дипломаты встречались в предвыборной период с лидерами оппозиции, призывали их объединяться и не сдаваться", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, учитывая коронавирусную эпидемию, в ходе которой была эвакуирована большая часть сотрудников посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, протесты вряд ли мог быть полностью организованы Соединенными Штатами в силу очевидных причин."Здесь имеет место смешение и внешних факторов и внутренних факторов. Безусловно, США заинтересованы в смещении действующего президента (<a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>), который, во-первых, считается там слишком пророссийским. Во-вторых, он отказался в прошлом году подписывать соглашение о гуманитарном сотрудничестве", - сказал Мендкович.Эксперт отметил, что, с другой стороны, есть очень сильная оппозиция внутри страны, противодействие которой президенту связано с совершенно объективными факторами, не имеющими отношение к иностранному следу - коррупция, недовольство кадровой политикой действующего президента, проблемами с коронавирусом."Ситуация очень неприятная, сложная. Мне кажется, что лучшим выходом было бы попытаться избежать всего этого и начать какие-то мирные переговоры", - сказал он.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо СатыбалдиеваЭкс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/bishkek-1578368163.html

https://ria.ru/20201006/sovet-1578367652.html

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бишкек

киргизия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, сша, в мире