https://ria.ru/20201006/pravitelstvo-1578522625.html

Путин оценил работу правительства в период пандемии

Президент РФ Владимир Путин, говоря о работе правительства в период пандемии, заявил, что кабмин принимал все меры, исходя из собственных возможностей и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:13

2020-10-06T21:13

2020-10-06T21:13

распространение нового коронавируса

правительство рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря о работе правительства в период пандемии, заявил, что кабмин принимал все меры, исходя из собственных возможностей и резервов России, которые были рассчитаны на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно и опираясь на собственные силы.Он напомнил, что <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">кабмин</a>, особенно в условиях пандемии, принял много мер для поддержки и граждан, и экономики, причем как малого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий в ведущих отраслях экономики страны."Всё это делалось исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, и имеющегося резерва, который мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно, - это всё не упало с неба", - отметил президент РФ во время встречи с главами думских фракций. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/neozhidanno-1578514478.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, владимир путин, общество