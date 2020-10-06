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Путин оценил работу правительства в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о работе правительства в период пандемии, заявил, что кабмин принимал все меры, исходя из собственных возможностей и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:13
2020-10-06T21:13
распространение нового коронавируса
правительство рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря о работе правительства в период пандемии, заявил, что кабмин принимал все меры, исходя из собственных возможностей и резервов России, которые были рассчитаны на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно и опираясь на собственные силы.Он напомнил, что <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">кабмин</a>, особенно в условиях пандемии, принял много мер для поддержки и граждан, и экономики, причем как малого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий в ведущих отраслях экономики страны."Всё это делалось исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, и имеющегося резерва, который мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно, - это всё не упало с неба", - отметил президент РФ во время встречи с главами думских фракций. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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правительство рф, владимир путин, общество

Путин оценил работу правительства в период пандемии

21:13 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о работе правительства в период пандемии, заявил, что кабмин принимал все меры, исходя из собственных возможностей и резервов России, которые были рассчитаны на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно и опираясь на собственные силы.
Он напомнил, что кабмин, особенно в условиях пандемии, принял много мер для поддержки и граждан, и экономики, причем как малого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий в ведущих отраслях экономики страны.
"Всё это делалось исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики, и имеющегося резерва, который мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно, - это всё не упало с неба", - отметил президент РФ во время встречи с главами думских фракций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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