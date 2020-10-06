https://ria.ru/20201006/pozharoopasnost-1578395162.html

Доступ в леса Подмосковья ограничили с 6 по 12 октября

Пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса Московской области ограничен с 6 по 12 октября из-за угрозы возникновения пожаров, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:10

2020-10-06T12:10

2020-10-06T12:10

новости подмосковья

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> ограничен с 6 по 12 октября из-за угрозы возникновения пожаров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья."Мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого четвертого класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие пять дней по данным прогноза <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" усилено патрулирование, а на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО "Центрлесхоз" организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 8 утра до 9 вечера.

https://ria.ru/20170816/1500446880.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, московская область (подмосковье)