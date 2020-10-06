https://ria.ru/20201006/pomosch-1578431094.html

Кузнецова заявила об отсутствии паллиативной помощи детям в ряде регионов

Оказание паллиативной помощи детям отсутствует в нескольких регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:14

2020-10-06T14:14

2020-10-06T14:14

анна кузнецова

здоровье - общество

санкт-петербургский государственный университет

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Оказание паллиативной помощи детям отсутствует в нескольких регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>."Большие масштабы России порой играют с нами злую шутку, когда речь идет о таких детях. Мы сегодня говорим о тысячах детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. И мы сегодня говорим, что есть регионы, где практически на нуле помощь этим детям, вопрос этот не поднимается даже на самом нулевом первом уровне, когда не составляются перечни и списки этих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что в таких регионах детей, нуждающихся в паллиативной помощи, "просто не видят", поэтому "нет и ничего другого: не тратятся деньги, которые выделены, не используется нормативная база, которая сегодня разработана".В свою очередь доцент факультета социологии <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СПбГУ</a> Майя Русакова в ходе своего выступления и представления мониторинга о состоянии паллиативной помощи детям в России, добавила, что в стране в этом вопросе нет "середины"."У нас нет середины – у нас есть регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. У нас есть регионы, в которых паллиативная помощь начала оказываться значительно раньше того момента, когда был принят федеральный закон. Аутсайдеры – в некоторых из них паллиативная помощь стала оказываться позже, а также формальная необходимость соответствовать законодательству", - сказала Русакова.По ее словам, в ходе мониторинга были опрошены сотрудники региональных министерств здравоохранения, соцзащиты, образования и аппаратов детских омбудсменов. Согласно представленным ею данным, в 60% регионов РФ существует реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи, в 19% он отсутствует. В ходе своего выступления Кузнецова также подчеркнула необходимость создания подобных реестров в регионах, чтобы органы исполнительной власти могли контролировать оказание паллиативной помощи нуждающимся.По итогам мероприятия Кузнецова заключила, что анализ и выводы представленного мониторинга будут отражены в специальном докладе с предложениями для совершенствования паллиативной помощи в РФ.

https://ria.ru/20200803/1575308910.html

https://ria.ru/20200225/1565167542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество