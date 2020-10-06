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Кузнецова заявила об отсутствии паллиативной помощи детям в ряде регионов
Оказание паллиативной помощи детям отсутствует в нескольких регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:14
2020-10-06T14:14
анна кузнецова
здоровье - общество
санкт-петербургский государственный университет
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Оказание паллиативной помощи детям отсутствует в нескольких регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>."Большие масштабы России порой играют с нами злую шутку, когда речь идет о таких детях. Мы сегодня говорим о тысячах детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. И мы сегодня говорим, что есть регионы, где практически на нуле помощь этим детям, вопрос этот не поднимается даже на самом нулевом первом уровне, когда не составляются перечни и списки этих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что в таких регионах детей, нуждающихся в паллиативной помощи, "просто не видят", поэтому "нет и ничего другого: не тратятся деньги, которые выделены, не используется нормативная база, которая сегодня разработана".В свою очередь доцент факультета социологии <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СПбГУ</a> Майя Русакова в ходе своего выступления и представления мониторинга о состоянии паллиативной помощи детям в России, добавила, что в стране в этом вопросе нет "середины"."У нас нет середины – у нас есть регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. У нас есть регионы, в которых паллиативная помощь начала оказываться значительно раньше того момента, когда был принят федеральный закон. Аутсайдеры – в некоторых из них паллиативная помощь стала оказываться позже, а также формальная необходимость соответствовать законодательству", - сказала Русакова.По ее словам, в ходе мониторинга были опрошены сотрудники региональных министерств здравоохранения, соцзащиты, образования и аппаратов детских омбудсменов. Согласно представленным ею данным, в 60% регионов РФ существует реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи, в 19% он отсутствует. В ходе своего выступления Кузнецова также подчеркнула необходимость создания подобных реестров в регионах, чтобы органы исполнительной власти могли контролировать оказание паллиативной помощи нуждающимся.По итогам мероприятия Кузнецова заключила, что анализ и выводы представленного мониторинга будут отражены в специальном докладе с предложениями для совершенствования паллиативной помощи в РФ.
https://ria.ru/20200803/1575308910.html
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анна кузнецова, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество

Кузнецова заявила об отсутствии паллиативной помощи детям в ряде регионов

14:14 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Оказание паллиативной помощи детям отсутствует в нескольких регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Большие масштабы России порой играют с нами злую шутку, когда речь идет о таких детях. Мы сегодня говорим о тысячах детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. И мы сегодня говорим, что есть регионы, где практически на нуле помощь этим детям, вопрос этот не поднимается даже на самом нулевом первом уровне, когда не составляются перечни и списки этих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Она пояснила, что в таких регионах детей, нуждающихся в паллиативной помощи, "просто не видят", поэтому "нет и ничего другого: не тратятся деньги, которые выделены, не используется нормативная база, которая сегодня разработана".
В свою очередь доцент факультета социологии СПбГУ Майя Русакова в ходе своего выступления и представления мониторинга о состоянии паллиативной помощи детям в России, добавила, что в стране в этом вопросе нет "середины".
"У нас нет середины – у нас есть регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. У нас есть регионы, в которых паллиативная помощь начала оказываться значительно раньше того момента, когда был принят федеральный закон. Аутсайдеры – в некоторых из них паллиативная помощь стала оказываться позже, а также формальная необходимость соответствовать законодательству", - сказала Русакова.
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По ее словам, в ходе мониторинга были опрошены сотрудники региональных министерств здравоохранения, соцзащиты, образования и аппаратов детских омбудсменов. Согласно представленным ею данным, в 60% регионов РФ существует реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи, в 19% он отсутствует. В ходе своего выступления Кузнецова также подчеркнула необходимость создания подобных реестров в регионах, чтобы органы исполнительной власти могли контролировать оказание паллиативной помощи нуждающимся.
По итогам мероприятия Кузнецова заключила, что анализ и выводы представленного мониторинга будут отражены в специальном докладе с предложениями для совершенствования паллиативной помощи в РФ.
 
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