Милиция взяла под усиленную охрану ряд учреждений в Бишкеке
19:17 06.10.2020 (обновлено: 21:49 06.10.2020)
"В настоящее время сотрудниками милиции совместно с добровольными народными дружинами на территории столицы проводятся необходимые мероприятия по обеспечению общественной безопасности граждан, а также по защите частного и государственного имущества. Помимо этого, взяты под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений", - говорится в сообщении.
"Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева, создаются народные дружины во всех районах города, где они будут осуществлять полное взаимодействие с местной милицией по охране правопорядка", - добавили в ГУВД. В случае возникновения угрозы безопасности жителей призывают обращаться к ближайшим милиционерам или дружинникам и звонить на круглосуточный номер 102.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.