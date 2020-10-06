https://ria.ru/20201006/okhrana-1578506712.html

Милиция взяла под усиленную охрану ряд учреждений в Бишкеке

Милиция взяла под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений в столице Киргизии, сообщает ГУВД Бишкека в Facebook. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:17

2020-10-06T19:17

2020-10-06T21:49

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578525473_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e1bfefda83b5925081a72a38e0763986.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Милиция взяла под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщает ГУВД <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> в Facebook."В настоящее время сотрудниками милиции совместно с добровольными народными дружинами на территории столицы проводятся необходимые мероприятия по обеспечению общественной безопасности граждан, а также по защите частного и государственного имущества. Помимо этого, взяты под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений", - говорится в сообщении."Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева, создаются народные дружины во всех районах города, где они будут осуществлять полное взаимодействие с местной милицией по охране правопорядка", - добавили в ГУВД. В случае возникновения угрозы безопасности жителей призывают обращаться к ближайшим милиционерам или дружинникам и звонить на круглосуточный номер 102.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки в Бишкеке: толпа неизвестных пытается прорваться в здание возле отеля "Достук" Возле отеля "Достук" беспорядки. Толпа неизвестных пытается прорваться в здание, хотя заседание депутатов уже кончилось. Дружинники не дают им пройти. 2020-10-06T19:17 true PT0M26S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире