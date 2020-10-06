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https://ria.ru/20201006/neozhidanno-1578514478.html
Путин вспомнил о "фантастически неожиданном" случае из девяностых
Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций, которые... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:01
2020-10-06T21:30
россия
госдума рф
владимир путин
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с руководителями фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций, которые выдвигались к России в 90-е годы, когда он работал председателем правительства.Стенограмму встречи опубликовали <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">на сайте главы государства.</a>Объясняя необходимость выстраивать независимую политику, президент вспомнил, что на просьбы Москвы продлить сроки выплаты процентов по уже взятым кредитам представители международных финансовых организаций в те годы требовали от Кремля изменения внутриполитического курса. В частности, речь шла о политике Москвы по борьбе с бандами террористов на Кавказе.Путин добавил, что этот опыт повлиял на политику России и ее стремление не допустить, чтобы кто-либо диктовал ей условия поведения, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов.
https://ria.ru/20200919/oruzhie-1577480696.html
https://ria.ru/20200614/1572908486.html
Проклятые девяностые. Хорошо, хоть встали с колен.
496
А теперь просто представить страшно , что могло бы быть с Россией , если у власти оставался Ельцин ещё на десяток лет. За это время просто страна Россия перестала бы существовать. Западу и надо было при помощи бандформирований отколоть Кавказ , потом Калининград , потом Курилы и Сахалин , а дальше потихоньку кромсать Россию по кусочкам было бы всё легче и легче.
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россия, госдума рф, владимир путин, безопасность, политика

Путин вспомнил о "фантастически неожиданном" случае из девяностых

20:01 06.10.2020 (обновлено: 21:30 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций, которые выдвигались к России в 90-е годы, когда он работал председателем правительства.
Стенограмму встречи опубликовали на сайте главы государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Объясняя необходимость выстраивать независимую политику, президент вспомнил, что на просьбы Москвы продлить сроки выплаты процентов по уже взятым кредитам представители международных финансовых организаций в те годы требовали от Кремля изменения внутриполитического курса. В частности, речь шла о политике Москвы по борьбе с бандами террористов на Кавказе.
"Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими. Поэтому мы действуем здесь очень аккуратно и осторожно", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что этот опыт повлиял на политику России и ее стремление не допустить, чтобы кто-либо диктовал ей условия поведения, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов.
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинБезопасностьПолитика
 
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