https://ria.ru/20201006/neozhidanno-1578514478.html

Путин вспомнил о "фантастически неожиданном" случае из девяностых

Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций, которые... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:01

2020-10-06T20:01

2020-10-06T21:30

россия

госдума рф

владимир путин

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с руководителями фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций, которые выдвигались к России в 90-е годы, когда он работал председателем правительства.Стенограмму встречи опубликовали <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">на сайте главы государства.</a>Объясняя необходимость выстраивать независимую политику, президент вспомнил, что на просьбы Москвы продлить сроки выплаты процентов по уже взятым кредитам представители международных финансовых организаций в те годы требовали от Кремля изменения внутриполитического курса. В частности, речь шла о политике Москвы по борьбе с бандами террористов на Кавказе.Путин добавил, что этот опыт повлиял на политику России и ее стремление не допустить, чтобы кто-либо диктовал ей условия поведения, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов.

https://ria.ru/20200919/oruzhie-1577480696.html

https://ria.ru/20200614/1572908486.html

Александр Аникин Проклятые девяностые. Хорошо, хоть встали с колен. 496

Рома Филл А теперь просто представить страшно , что могло бы быть с Россией , если у власти оставался Ельцин ещё на десяток лет. За это время просто страна Россия перестала бы существовать. Западу и надо было при помощи бандформирований отколоть Кавказ , потом Калининград , потом Курилы и Сахалин , а дальше потихоньку кромсать Россию по кусочкам было бы всё легче и легче. 491

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, безопасность, политика