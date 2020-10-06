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В Германии подросток планировал нападение на синагогу и мечеть
Подросток из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:25
2020-10-06T10:25
северный рейн-вестфалия
германия
дюссельдорф
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Подросток из федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн-Вестфалия</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает издание <a href="https://www.focus.de/" target="_blank">FOCUS Online</a> со ссылкой на заявление руководителя отдела по борьбу с терроризмом прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> Маркуса Касперса.Как сообщает издание, 14-летний подросток призывал одноклассника в мессенджере WhatsApp напасть на синагогу или мечеть с огнестрельным оружием или ножом. Кроме того, он также провел испытательный взрыв самодельной взрывчатки с помощью петарды.При этом отмечается, что подросток еще не выбрал время и место нападения, но о его намерениях правоохранительным органам успели рассказать другие ученики школы.
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северный рейн-вестфалия
германия
дюссельдорф
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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северный рейн-вестфалия, германия, дюссельдорф, в мире

В Германии подросток планировал нападение на синагогу и мечеть

10:25 06.10.2020
 
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подросток из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на заявление руководителя отдела по борьбу с терроризмом прокуратуры Дюссельдорфа Маркуса Касперса.
Как сообщает издание, 14-летний подросток призывал одноклассника в мессенджере WhatsApp напасть на синагогу или мечеть с огнестрельным оружием или ножом. Кроме того, он также провел испытательный взрыв самодельной взрывчатки с помощью петарды.
При этом отмечается, что подросток еще не выбрал время и место нападения, но о его намерениях правоохранительным органам успели рассказать другие ученики школы.
 
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Северный Рейн-ВестфалияГерманияДюссельдорфВ мире
 
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