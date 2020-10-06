https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html

В Германии подросток планировал нападение на синагогу и мечеть

Подросток из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:25

2020-10-06T10:25

2020-10-06T10:25

северный рейн-вестфалия

германия

дюссельдорф

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Подросток из федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн-Вестфалия</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает издание <a href="https://www.focus.de/" target="_blank">FOCUS Online</a> со ссылкой на заявление руководителя отдела по борьбу с терроризмом прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> Маркуса Касперса.Как сообщает издание, 14-летний подросток призывал одноклассника в мессенджере WhatsApp напасть на синагогу или мечеть с огнестрельным оружием или ножом. Кроме того, он также провел испытательный взрыв самодельной взрывчатки с помощью петарды.При этом отмечается, что подросток еще не выбрал время и место нападения, но о его намерениях правоохранительным органам успели рассказать другие ученики школы.

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северный рейн-вестфалия

германия

дюссельдорф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный рейн-вестфалия, германия, дюссельдорф, в мире