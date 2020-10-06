https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html
В Германии подросток планировал нападение на синагогу и мечеть
Подросток из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:25
2020-10-06T10:25
2020-10-06T10:25
северный рейн-вестфалия
германия
дюссельдорф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794376_0:277:3150:2048_1400x0_80_0_0_526f121ad3d2ad3c9bbf049afa2062aa.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Подросток из федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн-Вестфалия</a> на западе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планировал нападение на синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает издание <a href="https://www.focus.de/" target="_blank">FOCUS Online</a> со ссылкой на заявление руководителя отдела по борьбу с терроризмом прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> Маркуса Касперса.Как сообщает издание, 14-летний подросток призывал одноклассника в мессенджере WhatsApp напасть на синагогу или мечеть с огнестрельным оружием или ножом. Кроме того, он также провел испытательный взрыв самодельной взрывчатки с помощью петарды.При этом отмечается, что подросток еще не выбрал время и место нападения, но о его намерениях правоохранительным органам успели рассказать другие ученики школы.
2
северный рейн-вестфалия
германия
дюссельдорф
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794376_173:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_a30bfdce71138dd3b904e51be2c8a05d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный рейн-вестфалия, германия, дюссельдорф, в мире