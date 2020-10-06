https://ria.ru/20201006/moskva-1579387226.html

Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре

Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре, это на 16% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:28

2020-10-06T14:28

2020-10-12T12:27

москва

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре, это на 16% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что москвичи стали чаще забирать как кошек, так и собак. Всего с начала 2020 года новых хозяев нашли почти для двух тысяч подопечных городских приютов. Пристройство не останавливалось даже в период пандемии. С апреля по июнь использовалась онлайн-система, которая дала возможность потенциальным хозяевам найти питомца, не выходя из дома."Животные в городских приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. С ними работают специалисты по социализации, благодаря чему кошки и собаки, у которых никогда не было дома, учатся доверять людям. Многие из них полностью готовы стать домашними", - уточняется в сообщении.Сообщается, что с 2016 года в Москве действует порядок, по которому все животные, у которых нет хозяина и которые находятся на улице без надзора и без признаков собственности, подлежат отлову. Сегодня в 13 городских приютах содержится около 17 тысяч животных: 1139 кошек и 15802 собаки.

https://realty.ria.ru/20200416/1570061295.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва