Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/moskva-1579387226.html
Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре
Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре, это на 16% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:28
2020-10-12T12:27
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574275856_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ea2fdc59a4c442dc2c708179108bda76.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре, это на 16% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что москвичи стали чаще забирать как кошек, так и собак. Всего с начала 2020 года новых хозяев нашли почти для двух тысяч подопечных городских приютов. Пристройство не останавливалось даже в период пандемии. С апреля по июнь использовалась онлайн-система, которая дала возможность потенциальным хозяевам найти питомца, не выходя из дома."Животные в городских приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. С ними работают специалисты по социализации, благодаря чему кошки и собаки, у которых никогда не было дома, учатся доверять людям. Многие из них полностью готовы стать домашними", - уточняется в сообщении.Сообщается, что с 2016 года в Москве действует порядок, по которому все животные, у которых нет хозяина и которые находятся на улице без надзора и без признаков собственности, подлежат отлову. Сегодня в 13 городских приютах содержится около 17 тысяч животных: 1139 кошек и 15802 собаки.
https://realty.ria.ru/20200416/1570061295.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574275856_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d32d8759c9c54a9be9ed59b12a3a2400.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва

Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре

14:28 06.10.2020 (обновлено: 12:27 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриют для животных в Кусково
Приют для животных в Кусково - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 320 животных из приютов Москвы нашли дом в сентябре, это на 16% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В последние годы в Москве стали чаще брать животных из приютов. Положительная динамика сохранилась и этой осенью. Так, в сентябре 2020 года новый дом обрели более 320 животных, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из приютов забрали 270 животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи стали чаще забирать как кошек, так и собак. Всего с начала 2020 года новых хозяев нашли почти для двух тысяч подопечных городских приютов. Пристройство не останавливалось даже в период пандемии. С апреля по июнь использовалась онлайн-система, которая дала возможность потенциальным хозяевам найти питомца, не выходя из дома.
"Животные в городских приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. С ними работают специалисты по социализации, благодаря чему кошки и собаки, у которых никогда не было дома, учатся доверять людям. Многие из них полностью готовы стать домашними", - уточняется в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 11:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дыхание города: как следят за состоянием воздуха в Москве
Сообщается, что с 2016 года в Москве действует порядок, по которому все животные, у которых нет хозяина и которые находятся на улице без надзора и без признаков собственности, подлежат отлову. Сегодня в 13 городских приютах содержится около 17 тысяч животных: 1139 кошек и 15802 собаки.
 
Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Баку заявил о приверженности режиму прекращения огня в Карабахе
13:15Названа дата запуска российско-европейской миссии на Марс
13:11Баку заявил о взятии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе
13:10Показан дизайн нового гибкого смартфона от Huawei
13:08Эпидемиолог заявила о возможности новой волны коронавируса в России
13:07"Коммунисты России" просят запретить спектакль "Горбачев" в Театре наций
13:02Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Ещенко
12:59В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
12:59Медики рассказали о состоянии раненного в Карабахе российского журналиста
12:57Шведскую журналистку пригласили в Россию после жалоб на нагрузки в школах
12:56Матвиенко заявила о возрастающей роли женщины в мировой политике
12:55Эпидемиолог оценила ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
12:54Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов
12:49Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
12:45Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
12:44В Кремле оценили влияние выборов в США на переговоры по ДСНВ
12:43В Бишкеке сократят комендантский час
12:41Регионам помогут при нехватке медиков из-за ситуации с коронавирусом
12:38Песков оценил ситуацию с переговорами с США о контроле над вооружениями
12:38Путин поздравил Рахмона с победой на президентских выборах в Таджикистане
Лента новостейМолния