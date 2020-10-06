https://ria.ru/20201006/moshennichestvo-1578339607.html

В Приморье нашли признак мошенничества при ликвидации последствий тайфуна

Уголовное дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей в ходе исполнения муниципального контракта по ликвидации последствий тайфуна возбуждено в Приморье, сообщает РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:41

2020-10-06T05:41

2020-10-06T05:41

октябрьский район

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей в ходе исполнения муниципального контракта по ликвидации последствий тайфуна возбуждено в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a>, сообщает краевая прокуратура.Установлено, что в 2019-2020 годах в рамках двух муниципальных контрактов подрядчик убирал песчано-гравийные наносы в русле реки Раздольная в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a>, которые образовались при прохождении тайфуна "Кроса" в августе 2019 года."Фактический объем выполненных работ (разработка грунта с погрузкой на автомобили и самосвалы, возведение насыпи, уплотнение грунта) не соответствует объему, отраженному в актах выполненных работ. По предварительным оценкам, ущерб составляет более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.Прошедший в августе 2019 года в Приморье тайфун "Кроса" вызвал паводок на реках края. Режим ЧС тогда был введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.

https://ria.ru/20200929/proverka-1577920405.html

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октябрьский район

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

октябрьский район, приморский край, происшествия