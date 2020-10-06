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В Приморье нашли признак мошенничества при ликвидации последствий тайфуна
Уголовное дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей в ходе исполнения муниципального контракта по ликвидации последствий тайфуна возбуждено в Приморье, сообщает РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:41
2020-10-06T05:41
октябрьский район
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей в ходе исполнения муниципального контракта по ликвидации последствий тайфуна возбуждено в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a>, сообщает краевая прокуратура.Установлено, что в 2019-2020 годах в рамках двух муниципальных контрактов подрядчик убирал песчано-гравийные наносы в русле реки Раздольная в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a>, которые образовались при прохождении тайфуна "Кроса" в августе 2019 года."Фактический объем выполненных работ (разработка грунта с погрузкой на автомобили и самосвалы, возведение насыпи, уплотнение грунта) не соответствует объему, отраженному в актах выполненных работ. По предварительным оценкам, ущерб составляет более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.Прошедший в августе 2019 года в Приморье тайфун "Кроса" вызвал паводок на реках края. Режим ЧС тогда был введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
https://ria.ru/20200929/proverka-1577920405.html
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октябрьский район
приморский край
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октябрьский район, приморский край, происшествия

В Приморье нашли признак мошенничества при ликвидации последствий тайфуна

05:41 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей в ходе исполнения муниципального контракта по ликвидации последствий тайфуна возбуждено в Приморье, сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что в 2019-2020 годах в рамках двух муниципальных контрактов подрядчик убирал песчано-гравийные наносы в русле реки Раздольная в Октябрьском районе, которые образовались при прохождении тайфуна "Кроса" в августе 2019 года.
"Фактический объем выполненных работ (разработка грунта с погрузкой на автомобили и самосвалы, возведение насыпи, уплотнение грунта) не соответствует объему, отраженному в актах выполненных работ. По предварительным оценкам, ущерб составляет более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.
Прошедший в августе 2019 года в Приморье тайфун "Кроса" вызвал паводок на реках края. Режим ЧС тогда был введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
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Октябрьский районПриморский крайПроисшествия
 
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