https://ria.ru/20201006/miting-1578341927.html
В центре Оша проходит митинг в поддержку президента Киргизии
Митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в центре Оша, передает агентство Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:54
2020-10-06T06:54
2020-10-06T06:56
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
ош
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Митинг в поддержку президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> проходит в центре <a href="http://ria.ru/location_Osh/" target="_blank" data-auto="true">Оша</a>, передает агентство Sputnik Киргизия.Как сообщает агентство в своем Telegram-канале, перед собравшимися выступает его младший брат и депутат Жогорку Кенеша (парламента) Асылбек Жээнбеков. Сообщается, что он не ответил на вопрос, когда президент выйдет к народу.Как уточняет агентство, в Оше на площади собралось около 500 человек. Часть митингующих согласна с результатами выборов, а другая — нет.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340557.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, ош, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире