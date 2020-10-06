Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/miting-1578341927.html
В центре Оша проходит митинг в поддержку президента Киргизии
Митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в центре Оша, передает агентство Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:54
2020-10-06T06:56
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
ош
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578342077_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_cbded12b909ec276b63b77cf8c08493c.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Митинг в поддержку президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> проходит в центре <a href="http://ria.ru/location_Osh/" target="_blank" data-auto="true">Оша</a>, передает агентство Sputnik Киргизия.Как сообщает агентство в своем Telegram-канале, перед собравшимися выступает его младший брат и депутат Жогорку Кенеша (парламента) Асылбек Жээнбеков. Сообщается, что он не ответил на вопрос, когда президент выйдет к народу.Как уточняет агентство, в Оше на площади собралось около 500 человек. Часть митингующих согласна с результатами выборов, а другая — нет.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340557.html
ош
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578342077_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_d2a2468e2cb18902e70120e4e23565e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, ош, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

В центре Оша проходит митинг в поддержку президента Киргизии

06:54 06.10.2020 (обновлено: 06:56 06.10.2020)
 
© SputnikМитинг в поддержку президента Киргизии в Оше
Митинг в поддержку президента Киргизии в Оше - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в центре Оша, передает агентство Sputnik Киргизия.
Как сообщает агентство в своем Telegram-канале, перед собравшимися выступает его младший брат и депутат Жогорку Кенеша (парламента) Асылбек Жээнбеков. Сообщается, что он не ответил на вопрос, когда президент выйдет к народу.
Как уточняет агентство, в Оше на площади собралось около 500 человек. Часть митингующих согласна с результатами выборов, а другая — нет.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
Врачи транспортируют пострадавшего во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 06:04Протесты в Бишкеке
Один человек погиб в ходе столкновений в Бишкеке, 590 пострадали
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековОшАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
Лента новостейМолния