https://ria.ru/20201006/kyrgyzaltyn-1578461729.html

Неизвестные попытались прорваться в здание "Кыргызалтына"

Неизвестные пытаются прорваться в здание ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшего золотодобытчика в Киргизии, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:19

2020-10-06T16:19

2020-10-06T16:59

алмазбек атамбаев

бишкек

единство

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные пытаются прорваться в здание ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшего золотодобытчика в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a> со ссылкой на пресс-службу компании."Кыргызалтын" - крупнейшее предприятие в Киргизии, специализирующееся на освоении месторождений золота.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

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бишкек

киргизия

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Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T16:19 true PT1M45S

Разгон митинга в Бишкеке 🇰🇬Почему полыхнуло в Кыргызстане. @SputnikLive разбирался в особенностях местной политики. ▪️Нельзя сказать, что за переворотом стоит одна конкретная политическая сила. Никто не ожидал, что митинг протеста начнет набирать такие обороты. ▪️В результате прошедших в воскресенье парламентских выборов первое место заняла партия "Биримдик". Ее лидер – брат действующего президента страны. Второе место взяла партия "Мекеним". Разрыв между первым и вторым местом минимальный – всего 1 мандат (46 и 45 соответственно). "Мекеним" – партия одного из самых богатых людей Кыргызстана Райыма Матраимова. ▪️Именно Матраимова злые языки называют главным виновником ссоры между бывшими друзьями и соратниками – президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Якобы тот поддерживал Атамбаева, но позже стал помогать Жээнбекову. ▪️Вероятно, Матраимов почувствовал слабость Жээнбекова и попытался от него дистанцироваться. Перед выборами бизнесмен приобрел чуть ли не половину СМИ в стране. Политологи не исключают у него президентских амбиций. ▪️Очевидно, это не осталось незамеченным. В прошлом году бывший таможенник Матраимов попал под следствие – его заподозрили в финансовых преступлениях и связях с криминалом. Матраимов был готов к открытой конфронтации с Жээнбековым. Но после освобождения Атамбаева пошли слухи, что бизнесмен уехал из страны. ▪️Не стоит забывать и о традиционном противостоянии севера и юга страны. Север, в том числе Бишкек, не поддерживает южанина Жээнбекова. Здесь считают, что тот предал своего друга и наставника Атамбаева. Кроме того, выходцы из южных областей в последнее время стали занимать высокие государственные посты, что добавило раздражение в столице. 2020-10-06T16:19 true PT2M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире