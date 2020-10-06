https://ria.ru/20201006/kultura-1578437345.html

Руденя: в Верхневолжье создадут министерство культуры

Министерство культуры будет создано в Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:40

2020-10-06T14:40

2020-10-06T19:28

тверская область

игорь руденя

андрей дементьев

тверская область

тверь

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<strong>ТВЕРЬ, 6 окт — РИА Новости.</strong> Министерство культуры будет создано в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Ранее вопросами культуры в регионе ведал комитет по культуре при областном правительстве."Создание министерства означает полную перезагрузку сферы культуры в регионе. Новое ведомство – это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу – выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе", – сказал глава региона на заседании областного правительства, на котором обсуждались проблемы реализации в регионе национального проекта "Культура".По словам Рудени, развитие сферы культуры – это не только обновление материально-технической базы учреждений и реализация проектов."Должна быть стратегия развития культуры в регионе, которая соответствует историческим ценностям, традиционному укладу жизни, а также предполагает адаптацию современных трендов российской культуры", – заявил губернатор. Он назвал одним из важных направлений развитие в Верхневолжье культурно-образовательных пространств. Таким станет парк "Воксал" - историко-культурный комплекс в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>, на базе которого создадут туристическую площадку для концертной, музейной, просветительской деятельности.Новым объектом на культурной карте Верхневолжья станет музей живописи Валентина Сидорова, который предполагается открыть в 2021 году. Среди главных объектов реставрации в будущем году – Дом дворянского собрания, колокольня в <a href="http://ria.ru/location_Kaljazin/" target="_blank" data-auto="true">Калязине</a>, обновление ряда районных музеев. Кроме того, заявлено создание музея льна в <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржеве</a>, открытие памятника <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dementev/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Дементьеву</a> в центре Твери. Глава региона также отметил необходимость уже в этом году начать работу по созданию музея, посвященного Спасо-Преображенскому собору Твери, в котором будут собраны исторические материалы, предметы, найденные в ходе раскопок при восстановлении святыни. "Флагманские культурные проекты должны быть реализованы в каждом районе Тверской области", — заявил Руденя.

https://ria.ru/20190823/1557843825.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, андрей дементьев, тверская область, тверь