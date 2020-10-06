https://ria.ru/20201006/kruz-1578256096.html
Том Круз проехал на крыше движущегося поезда
В Сети появилось видео, в котором видно, как Том Круз едет на крыше движущегося поезда во время съемок одной из сцен предстоящего боевика "Миссия невыполнима... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:28
2020-10-06T10:28
2020-10-06T13:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
том круз
норвегия
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> В Сети появилось видео, в котором видно, как Том Круз едет на крыше движущегося поезда во время съемок одной из сцен предстоящего боевика "Миссия невыполнима 7", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8804341/Tom-Cruise-proves-hes-ultimate-stunt-man.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, кинопроизводство сейчас проходит в Норвегии. Там пользователи и заметили голливудского актера, сидящего на крыше состава. На видео слышно, как поклонники не скрывают восторг при виде кумира. Актер, похоже, тоже был рад такой странной встрече с фанатами: несмотря на быстрый ход поезда, он успел им улыбнуться в ответ и даже помахать. За последние несколько месяцев трехкратного номинанта на премию "Оскар" несколько раз замечали, когда он исполнял опасные трюки, включая прыжки на мотоцикле с высокой рампы. Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.
https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том круз, норвегия
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
В Сети появилось видео, в котором видно, как Том Круз едет на крыше движущегося поезда во время съемок одной из сцен предстоящего боевика "Миссия невыполнима 7", сообщает
Daily Mail.
По информации издания, кинопроизводство сейчас проходит в Норвегии. Там пользователи и заметили голливудского актера, сидящего на крыше состава. На видео слышно, как поклонники не скрывают восторг при виде кумира.
Актер, похоже, тоже был рад такой странной встрече с фанатами: несмотря на быстрый ход поезда, он успел им улыбнуться в ответ и даже помахать.
За последние несколько месяцев трехкратного номинанта на премию "Оскар" несколько раз замечали, когда он исполнял опасные трюки, включая прыжки на мотоцикле с высокой рампы.
Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.
Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.