https://ria.ru/20201006/kruz-1578256096.html

Том Круз проехал на крыше движущегося поезда

В Сети появилось видео, в котором видно, как Том Круз едет на крыше движущегося поезда во время съемок одной из сцен предстоящего боевика "Миссия невыполнима... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:28

2020-10-06T10:28

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том круз

норвегия

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> В Сети появилось видео, в котором видно, как Том Круз едет на крыше движущегося поезда во время съемок одной из сцен предстоящего боевика "Миссия невыполнима 7", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8804341/Tom-Cruise-proves-hes-ultimate-stunt-man.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, кинопроизводство сейчас проходит в Норвегии. Там пользователи и заметили голливудского актера, сидящего на крыше состава. На видео слышно, как поклонники не скрывают восторг при виде кумира. Актер, похоже, тоже был рад такой странной встрече с фанатами: несмотря на быстрый ход поезда, он успел им улыбнуться в ответ и даже помахать. За последние несколько месяцев трехкратного номинанта на премию "Оскар" несколько раз замечали, когда он исполнял опасные трюки, включая прыжки на мотоцикле с высокой рампы. Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.Известно, что в фильме принимают участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.

https://ria.ru/20200908/tryuk-1576914903.html

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, норвегия