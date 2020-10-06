https://ria.ru/20201006/krushenie-1578453858.html
В Тунисе потерпел крушение истребитель
Истребитель потерпел крушение на юге Туниса в пустынной местности, пилот погиб, сообщило во вторник министерство обороны страны. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:41
2020-10-06T15:41
2020-10-06T15:41
тунис (страна)
в мире
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<strong>КАИР, 6 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель потерпел крушение на юге <a href="http://ria.ru/location_Tunisia/" target="_blank" data-auto="true">Туниса</a> в пустынной местности, пилот погиб, сообщило во вторник министерство обороны страны."Технический комитет займется установлением причин катастрофы. Военный суд начал расследование инцидента", - отметило ведомство.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тунис (страна), в мире