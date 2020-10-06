https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578460961.html

Эпидемиолог предположила, как долго коронавирус будет активен в России

Коронавирус среди циркулирующих в России вирусов, вероятно, будет активным еще в течение двух лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:16

2020-10-06T16:16

2020-10-06T16:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус среди циркулирующих в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> вирусов, вероятно, будет активным еще в течение двух лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах", - сказала Пшеничная на форуме "Дни вирусологии 2020".Она уточнила, что сейчас происходят повторные вспышки коронавируса в стране, и они какое-то время не будут прекращаться.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)