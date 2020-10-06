Опрос показал, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом
16:06 06.10.2020 (обновлено: 16:46 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"По данным на 5 октября, 15% респондентов очень боятся, 59% опасаются в какой-то мере. В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх", - сказал Федоров на пресс-конференции, представляя результаты опроса.
Федоров также напомнил, что в мае 36% россиян в среднем говорили, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне эта цифра снизилась до 24% и в июле упала до 10%. Этот показатель сокращался примерно до третьей недели сентября.
"Рывок произошел между 24 и 25 сентября. За одну ночь доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое обратило на себя его внимание, выросла с 8% до 13%. С тех пор она не снижается. По последним данным, на 28 сентября эта доля составила порядка 16%", - сказал Федоров.
Он также рассказал, что более 80% россиян осенью не сталкивались с отсутствием медицинских масок и перчаток в аптеках.
"84% опрошенных сказали нам, что не сталкивались с нехваткой или отсутствием медицинских масок в аптеках. А в Москве таких 91%. Так что потребность в этом самом распространенном способе защиты удовлетворена. 88% не сталкивались с проблемами при покупке медицинских перчаток", - сказал Федоров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф