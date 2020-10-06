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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578459071.html
Опрос показал, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом
Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:06
2020-10-06T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вциом
валерий федоров
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор <a href="https://wciom.ru/" target="_blank">ВЦИОМ</a> Валерий Федоров.Федоров также напомнил, что в мае 36% россиян в среднем говорили, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне эта цифра снизилась до 24% и в июле упала до 10%. Этот показатель сокращался примерно до третьей недели сентября."Рывок произошел между 24 и 25 сентября. За одну ночь доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое обратило на себя его внимание, выросла с 8% до 13%. С тех пор она не снижается. По последним данным, на 28 сентября эта доля составила порядка 16%", - сказал Федоров.Он также рассказал, что более 80% россиян осенью не сталкивались с отсутствием медицинских масок и перчаток в аптеках.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вциом, валерий федоров, общество

Опрос показал, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом

16:06 06.10.2020 (обновлено: 16:46 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве
Люди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"По данным на 5 октября, 15% респондентов очень боятся, 59% опасаются в какой-то мере. В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх", - сказал Федоров на пресс-конференции, представляя результаты опроса.
Федоров также напомнил, что в мае 36% россиян в среднем говорили, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне эта цифра снизилась до 24% и в июле упала до 10%. Этот показатель сокращался примерно до третьей недели сентября.
"Рывок произошел между 24 и 25 сентября. За одну ночь доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое обратило на себя его внимание, выросла с 8% до 13%. С тех пор она не снижается. По последним данным, на 28 сентября эта доля составила порядка 16%", - сказал Федоров.
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Он также рассказал, что более 80% россиян осенью не сталкивались с отсутствием медицинских масок и перчаток в аптеках.
"84% опрошенных сказали нам, что не сталкивались с нехваткой или отсутствием медицинских масок в аптеках. А в Москве таких 91%. Так что потребность в этом самом распространенном способе защиты удовлетворена. 88% не сталкивались с проблемами при покупке медицинских перчаток", - сказал Федоров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
 
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