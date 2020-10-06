https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578459071.html

Опрос показал, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом

Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:06

2020-10-06T16:06

2020-10-06T16:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вциом

валерий федоров

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 70% россиян боятся заболеть COVID-19, следует из данных опроса, которые сообщил гендиректор <a href="https://wciom.ru/" target="_blank">ВЦИОМ</a> Валерий Федоров.Федоров также напомнил, что в мае 36% россиян в среднем говорили, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне эта цифра снизилась до 24% и в июле упала до 10%. Этот показатель сокращался примерно до третьей недели сентября."Рывок произошел между 24 и 25 сентября. За одну ночь доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое обратило на себя его внимание, выросла с 8% до 13%. С тех пор она не снижается. По последним данным, на 28 сентября эта доля составила порядка 16%", - сказал Федоров.Он также рассказал, что более 80% россиян осенью не сталкивались с отсутствием медицинских масок и перчаток в аптеках.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/maski-1578398449.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вциом, валерий федоров, общество