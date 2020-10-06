https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427813.html
Врач рассказал, когда будут заметны результаты от ограничений по COVID-19
Первые результаты от введённых в некоторых регионах РФ ограничений с 5 октября будут видны только через 10 дней, сейчас ситуация в стране, как в мае, заявил... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:57
2020-10-06T13:57
2020-10-06T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Первые результаты от введённых в некоторых регионах РФ ограничений с 5 октября будут видны только через 10 дней, сейчас ситуация в стране, как в мае, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Малышев</a>."По новому стали жить с понедельника: школы закрыли, лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями остаются дома, от 30-50% персонала должны работать дистанционно. Думаю, через дней 10 мы увидим все-таки результат этой политики", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, чем в РФ обусловлен рост пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>.На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране, "скажем, как была в мае", добавил Малышев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, коронавирусы, здоровье - общество, общество