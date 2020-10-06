https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578413937.html

Собянин рассказал, где большинство людей заражается коронавирусом

Более 25% новых заболевших COVID-19 в Москве составляют люди старше 65 лет, лишь 10-15% из них заражаются из-за контактов с членами семьи, сообщил во вторник... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:05

2020-10-06T13:05

2020-10-06T13:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 25% новых заболевших COVID-19 в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> составляют люди старше 65 лет, лишь 10-15% из них заражаются из-за контактов с членами семьи, сообщил во вторник мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578408638.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество