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В Москве будут наказывать предприятия за неверные сведения об удаленке
За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям Москвы грозит штраф или приостановление... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:01
2020-10-06T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> грозит штраф или приостановление деятельности, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>. "Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> об административных правонарушениях", - сообщил Собянин в своем личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

В Москве будут наказывать предприятия за неверные сведения об удаленке

13:01 06.10.2020 (обновлено: 17:18 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям Москвы грозит штраф или приостановление деятельности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщил Собянин в своем личном блоге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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