https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578412859.html

В Москве будут наказывать предприятия за неверные сведения об удаленке

За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям Москвы грозит штраф или приостановление... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:01

2020-10-06T13:01

2020-10-06T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> За непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленный режим работы предприятиям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> грозит штраф или приостановление деятельности, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>. "Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> об административных правонарушениях", - сообщил Собянин в своем личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва