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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578409839.html
Собянин рассказал о мерах, способных приостановить волну коронавируса
Строгое соблюдение новых мер властей Москвы по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:52
2020-10-06T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Строгое соблюдение новых мер властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии, сообщил во вторник мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Юмор здесь неуместен, и Собянин прав в данном случае!
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Давно пора! Надо принимать более жесткие меры, эпидемия разрастается. Китай давно показал, как надо бороться с заразой, а наши власти всё тянут кота за хвост...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Собянин рассказал о мерах, способных приостановить волну коронавируса

12:52 06.10.2020 (обновлено: 12:56 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Строгое соблюдение новых мер властей Москвы по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", - написал Собянин на своем официальном сайте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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