https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578409839.html

Собянин рассказал о мерах, способных приостановить волну коронавируса

Строгое соблюдение новых мер властей Москвы по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:52

2020-10-06T12:52

2020-10-06T12:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Строгое соблюдение новых мер властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по коронавирусу может приостановить нарастающую волну эпидемии, сообщил во вторник мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Юрий Ф Юмор здесь неуместен, и Собянин прав в данном случае! 115

Юрий Ф Давно пора! Надо принимать более жесткие меры, эпидемия разрастается. Китай давно показал, как надо бороться с заразой, а наши власти всё тянут кота за хвост... 108

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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