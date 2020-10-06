https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578393954.html

В Москве за сутки зафиксировано два антирекорда по коронавирусу

Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:03

2020-10-06T12:03

2020-10-06T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694067_0:123:2832:1715_1400x0_80_0_0_1a693d2971fe8f0b154976059b6d157f.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. "Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", - подчеркнула заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Алекс Пыняльный Да быстрее бы уже все переболели. Как надоели с этим недогриппом 54

Ирина Шустрова ...желаю выжить... 14

10

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва