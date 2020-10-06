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В Москве за сутки зафиксировано два антирекорда по коронавирусу
Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:03
2020-10-06T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. "Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", - подчеркнула заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Да быстрее бы уже все переболели. Как надоели с этим недогриппом
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...желаю выжить...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки зафиксировано два антирекорда по коронавирусу

12:03 06.10.2020 (обновлено: 14:47 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально – за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тысячи людей с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны".

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы
По ее словам, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. "Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", - подчеркнула заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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