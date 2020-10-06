https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578393954.html
В Москве за сутки зафиксировано два антирекорда по коронавирусу
Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:03
2020-10-06T12:03
2020-10-06T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уже вышла к пиковым значениям середины весны по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. "Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан – соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", - подчеркнула заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Алекс Пыняльный
Да быстрее бы уже все переболели. Как надоели с этим недогриппом
54
Ирина Шустрова
...желаю выжить...
14
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва