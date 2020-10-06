https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578368395.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил журналистам, что за сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:34
2020-10-06T10:34
2020-10-06T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил журналистам, что за сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Чечне (0,2%).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), общество