В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
10:29 06.10.2020 (обновлено: 10:48 06.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Максимальное число заболевших коронавирусом за сутки в регионе ранее было выявлено 4 октября - 105 случаев.
"За 5 октября на территории республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции. Семьдесят шесть из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.
Обследование за прошедшие сутки прошли 1393 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 5170 человека, выздоровели 3068, в том числе 60 за последние сутки, сообщил глава региона.
По данным минздрава региона, за прошедшие сутки скончалось два пациента с диагнозом COVID-19, общее количество летальных случаев 72. В стационарах на лечении находятся 1748 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.