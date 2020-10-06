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https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578366794.html
В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:29
2020-10-06T10:48
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Максимальное число заболевших коронавирусом за сутки в регионе ранее было выявлено 4 октября - 105 случаев.Обследование за прошедшие сутки прошли 1393 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 5170 человека, выздоровели 3068, в том числе 60 за последние сутки, сообщил глава региона.По данным минздрава региона, за прошедшие сутки скончалось два пациента с диагнозом COVID-19, общее количество летальных случаев 72. В стационарах на лечении находятся 1748 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

10:29 06.10.2020 (обновлено: 10:48 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Максимальное число заболевших коронавирусом за сутки в регионе ранее было выявлено 4 октября - 105 случаев.

"За 5 октября на территории республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции. Семьдесят шесть из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Обследование за прошедшие сутки прошли 1393 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 5170 человека, выздоровели 3068, в том числе 60 за последние сутки, сообщил глава региона.
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По данным минздрава региона, за прошедшие сутки скончалось два пациента с диагнозом COVID-19, общее количество летальных случаев 72. В стационарах на лечении находятся 1748 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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