https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578366794.html

В Крыму выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:29

2020-10-06T10:29

2020-10-06T10:48

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 107 жителей Крыма, что стало максимальным приростом с начала пандемии, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Максимальное число заболевших коронавирусом за сутки в регионе ранее было выявлено 4 октября - 105 случаев.Обследование за прошедшие сутки прошли 1393 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 5170 человека, выздоровели 3068, в том числе 60 за последние сутки, сообщил глава региона.По данным минздрава региона, за прошедшие сутки скончалось два пациента с диагнозом COVID-19, общее количество летальных случаев 72. В стационарах на лечении находятся 1748 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество