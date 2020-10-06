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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578341676.html
Роспотребнадзор рассказал о защищающих от коронавируса мутациях
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о существовании группы людей, имеющих определенные генные мутации, что позволяет им избежать заражения коронавирусом. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:45
2020-10-06T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
университет джонса хопкинса
бразилия
индия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали о существовании группы людей, имеющих определенные генные мутации, что позволяет им избежать заражения коронавирусом.В ведомстве обратили внимание на некоторые изменения в генах, которые способны облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.Ранее ведомство порекомендовало соблюдать самоизоляцию до и после вакцинации от коронавирусной инфекции. Это аргументировано отсутствием точных данных о влиянии COVID-19 на эффективность формирования иммунитета. После вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций.Сроки сохранения иммунитета к COVID-19В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Уточняется, что это зависит и от тяжести перенесенного заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы.Риски ослабления иммунитетаЗаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная призвала россиян не переохлаждаться во время пандемии. Дело в том, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года.Иммунитет после ОРВИВ Роспотребнадзоре также оценили результаты исследований ученых из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые установили, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.В ведомстве подчеркнули, что пока нет информации об эффективности такого иммунитета. Кроме того, отсутствуют научные данные о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, наибольшее число заболевших насчитывается в США, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/plato-1578024630.html
https://ria.ru/20201006/antiseptik-1578341087.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, общество

Роспотребнадзор рассказал о защищающих от коронавируса мутациях

16:45 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о существовании группы людей, имеющих определенные генные мутации, что позволяет им избежать заражения коронавирусом.
В ведомстве обратили внимание на некоторые изменения в генах, которые способны облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

"Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство порекомендовало соблюдать самоизоляцию до и после вакцинации от коронавирусной инфекции. Это аргументировано отсутствием точных данных о влиянии COVID-19 на эффективность формирования иммунитета. После вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций.
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Сроки сохранения иммунитета к COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом.
Уточняется, что это зависит и от тяжести перенесенного заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы.

Риски ослабления иммунитета

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная призвала россиян не переохлаждаться во время пандемии.
Дело в том, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года.
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Иммунитет после ОРВИ

В Роспотребнадзоре также оценили результаты исследований ученых из США, которые установили, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.
В ведомстве подчеркнули, что пока нет информации об эффективности такого иммунитета. Кроме того, отсутствуют научные данные о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.
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Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заболевших насчитывается в США, Индии и Бразилии.
В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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