https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578341676.html

Роспотребнадзор рассказал о защищающих от коронавируса мутациях

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о существовании группы людей, имеющих определенные генные мутации, что позволяет им избежать заражения коронавирусом. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:45

2020-10-06T16:45

2020-10-06T16:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

университет джонса хопкинса

бразилия

индия

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали о существовании группы людей, имеющих определенные генные мутации, что позволяет им избежать заражения коронавирусом.В ведомстве обратили внимание на некоторые изменения в генах, которые способны облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.Ранее ведомство порекомендовало соблюдать самоизоляцию до и после вакцинации от коронавирусной инфекции. Это аргументировано отсутствием точных данных о влиянии COVID-19 на эффективность формирования иммунитета. После вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций.Сроки сохранения иммунитета к COVID-19В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии достаточных данных, говорящих о том, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом. Уточняется, что это зависит и от тяжести перенесенного заболевания, и от индивидуальных особенностей иммунной системы.Риски ослабления иммунитетаЗаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная призвала россиян не переохлаждаться во время пандемии. Дело в том, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года.Иммунитет после ОРВИВ Роспотребнадзоре также оценили результаты исследований ученых из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые установили, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.В ведомстве подчеркнули, что пока нет информации об эффективности такого иммунитета. Кроме того, отсутствуют научные данные о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, наибольшее число заболевших насчитывается в США, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/plato-1578024630.html

https://ria.ru/20201006/antiseptik-1578341087.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, общество