https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578516186.html

Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Киргизии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Киргизии проявить максимальную сдержанность и не прибегать к насилию, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:11

2020-10-06T20:11

2020-10-06T22:56

протесты в бишкеке

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>ООН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призывает стороны в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> проявить максимальную сдержанность и не прибегать к насилию, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>."Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сожалеет в связи с гибелью человека и призывает всех участников событий проявить максимальную сдержанность и воздержаться от насилия", — сказал Дюжаррик.По его словам, генсек призывает все стороны в Киргизии вступить в диалог и договориться о дальнейших действиях в конституционных рамках. "ООН готова поддержать все усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации", — указал он, отметив что такое содействие может быть оказано через Региональный центр по превентивной дипломатии для <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578359442.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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События, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими Наш шеф-редактор Эркин Алымбеков снял на видео события, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими. @SputnikКыргызстан 2020-10-06T20:11 true PT2M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, стефан дюжаррик, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире