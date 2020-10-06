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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578476765.html
В ОБСЕ призвали к диалогу для обеспечения стабильности в Киргизии
Албанское председательство в ОБСЕ призвало к диалогу в Киргизии для обеспечения стабильности в стране и во избежание дальнейшего насилия. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:21
2020-10-06T17:21
протесты в бишкеке
обсе
алмазбек атамбаев
бишкек
единство
киргизия
в мире
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<strong>ВЕНА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Албанское председательство в <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> призвало к диалогу в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> для обеспечения стабильности в стране и во избежание дальнейшего насилия."Албанское председательство в ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Киргизии после парламентских выборов 4 октября. Мы подчеркиваем необходимость диалога по политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране", - говорится в сообщении председательства в Twitter.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/zakhvat-1578475641.html
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578443818.html
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РИА Новости
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обсе, алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире

В ОБСЕ призвали к диалогу для обеспечения стабильности в Киргизии

17:21 06.10.2020
 
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Албанское председательство в ОБСЕ призвало к диалогу в Киргизии для обеспечения стабильности в стране и во избежание дальнейшего насилия.
"Албанское председательство в ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Киргизии после парламентских выборов 4 октября. Мы подчеркиваем необходимость диалога по политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране", - говорится в сообщении председательства в Twitter.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Неизвестные захватили филиал крупнейшего месторождения угля в Киргизии
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Протестующие у сожженного автомобиля на центральной площади Бишкека Ала-Тоо - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:05Протесты в Бишкеке
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Протесты в БишкекеОБСЕАлмазбек АтамбаевБишкекЕдинствоКиргизияВ мире
 
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