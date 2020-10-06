https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578471350.html

СМИ: в киргизской Кара-Балте неизвестные захватили аффинажный завод

Неизвестные захватили единственный в Киргизии завод "Кыргызалтына" в Кара-Балте, который аффинирует золото, сообщает 24.kg. Информацию об этом изданию... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:00

2020-10-06T17:00

2020-10-06T17:10

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные захватили единственный в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> завод "Кыргызалтына" в Кара-Балте, который аффинирует золото, сообщает <a href="https://24.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a>. Информацию об этом изданию подтвердили в ОАО "Кыргызалтын"."По его данным, несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет", - пишет СМИ.Ранее сообщалось, что неизвестные пытаются прорваться в здание ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека Киргизия. Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека. То тут то там вспышки с грохотом - милиция применяет светошумовые гранаты. 2020-10-06T17:00 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире