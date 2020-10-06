https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578439555.html

Парламент Киргизии перенес экстренное заседание на среду

Депутаты парламента Киргизии перенесли экстренное заседание на среду, передает агентство "Кабар". РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:49

2020-10-06T14:49

2020-10-06T15:04

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> перенесли экстренное заседание на среду, передает агентство "Кабар"."Депутаты Жогорку Кенеша (парламента – ред.) завтра в здании Белого дома проведут заседание. Об этом журналистам сообщил депутат от фракции "Республика-Ата-Журт" Умбеталы Кыдыралиев", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, на вопрос журналистов о требованиях отправить в отставку президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, депутат ответил, что на законном основании этот вопрос будет рассмотрен в среду.По данным агентства, здание Белого дома, где расположен в том числе Жогорку Кенеш, до сих пор захвачено протестантами.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578429845.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578426328.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире