https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578437250.html

Повторные выборы в Киргизии назначат в течение двух недель

ЦИК Киргизии в течение двух недель должен назначить повторные выборы в парламент, передает агентство "Кабар" со ссылкой на зампредседателя ЦИК республики... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:40

2020-10-06T14:40

2020-10-06T14:49

протесты в бишкеке

цик киргизии

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578383046_0:0:2760:1553_1400x0_80_0_0_b4a4dbea17398cf7f8390b325a71fc27.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> ЦИК <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в течение двух недель должен назначить повторные выборы в парламент, передает агентство "<a href="http://kabar.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Кабар</a>" со ссылкой на зампредседателя ЦИК республики Абдыжапара Бекматова.Как отмечает агентство, он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. То есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T14:40 true PT1M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик киргизии, киргизия, в мире