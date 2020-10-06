https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578435646.html

Мэр третьего по величине города в Киргизии подал в отставку

Мэр третьего по величине города Киргизии Джалал-Абада Мураталы Тагаев подал в отставку, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:32

2020-10-06T14:32

2020-10-06T16:59

протесты в бишкеке

джалал-абадская область

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Мэр третьего по величине города <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Джалал-Абада Мураталы Тагаев подал в отставку, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/politics/20201006/1049911825/kyrgyzstan-mer-dzhalal-abada-otstavka-tagaev.html" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>.Как отмечает агентство, горсовет назначил временным мэром Нуртилека Орозбаева, который месяц назад стал вице-мэром.Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательное собрание прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером 5 октября начались столкновения с полицией, а ночью активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили бывшего президента президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.В итоге ЦИК признал результаты выборов недействительными.

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Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T14:32 true PT1M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джалал-абадская область, киргизия, в мире