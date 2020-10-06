https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578394549.html

В Киргизии создают отряды дружинников для охраны правопорядка

Отряды дружинников создаются в Киргизии для охраны правопорядка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:08

2020-10-06T12:08

2020-10-06T12:25

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Отряды дружинников создаются в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> для охраны правопорядка, передает корреспондент РИА Новости.В социальных сетях граждан призывают вступать в ряды дружинников для охраны правопорядка и противодействия возможному мародерству. Также в созданном для участников дружин Telegram-канале обещают помогать гражданам, оказавшимся в сложной ситуации."Пишем точный адрес или ссылку на 2гис (навигатор. — Прим. ред.) при нападении на ваш объект", — написали активисты.В центре Бишкека сотрудников милиции не видно. Пресс-служба МВД для комментариев недоступна. Пока в столице Киргизии случаев мародерства не выявлено.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонники партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="https://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5 процента. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентов участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89 процента, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов. Во вторник ЦИК признал итоги голосования недействительными.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире