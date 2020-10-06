https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578383305.html

Политолог оценил вероятность перехода Киргизии к парламентской республике

Казахстанский политолог Газиз Абишев считает, что Киргизии придется провести перевыборы в парламент на фоне протестов, возможно, в стране будет инициирован... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:32

2020-10-06T11:32

2020-10-06T11:32

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

мвд киргизии

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>НУР-СУЛТАН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Казахстанский политолог Газиз Абишев считает, что <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> придется провести перевыборы в парламент на фоне протестов, возможно, в стране будет инициирован переход к парламентской республике."Вероятно, перевыборы парламента будут точно, вполне вероятно, что будет инициирован переход к парламентской республике с ликвидацией должности президента", - сказал Абишев РИА Новости.По его мнению, действующего президента Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбая Жээнбекова</a> "списывают по всем фронтам", госаппарат в стране переходит под контроль оппозиции. Абишев уверен, что заявление пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали о том, что в республике считают происходящее в Киргизии ее внутренним делом, говорят о том, что в Нур-Султане "считают, что Жээнбеков уже списан, ведь ничего о "конституционном порядке" и "поддержке действующего главы государства" сказано не было".В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире