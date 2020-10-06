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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578365855.html
Эксперт рассказал о возможных сценариях ситуации с протестами в Киргизии
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, по какому сценарию может развиваться ситуация с протестами в Киргизии после прошедших... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:25
2020-10-06T10:25
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, по какому сценарию может развиваться ситуация с протестами в Киргизии после прошедших парламентских выборов."Если же мы будем иметь дело с противостоянием, а избранный президент (<a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>) может опереться на большую электоральную и не только поддержку южных регионов, то, к сожалению, сценарии могут быть самые разные, вплоть до масштабного вооруженного столкновения", - добавил он.Как отметил эксперт, против действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> очень сильно настроена значительная часть общества на севере страны, частью общества высказывается недовольство его кадровой политикой, ростом числа южан в госаппарате. Кроме этого, как добавил Мендкович, среди населения существует недовольство, связанное с неудачами правления Жээнбекова, в частности, проблемами с коронавирусом с высокой смертностью и традиционными проблемами коррупции в стране.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578365545.html
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия

Эксперт рассказал о возможных сценариях ситуации с протестами в Киргизии

10:25 06.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, по какому сценарию может развиваться ситуация с протестами в Киргизии после прошедших парламентских выборов.
"Прежде всего, дальнейшее политическое значение протестов сильно зависит от позиции избранного президента Жээнбекова. В ходе предыдущих революций 2005 и 2010 годов завершением, скажем так, столкновений была эмиграция президентов Акаева и Бакиева, которые фактически отказывались от продолжения борьбы. В случае, если этот сценарий повторится сегодня, то протесты естественно можно будет назвать завершившимися", - сказал Мендкович РИА Новости.
"Если же мы будем иметь дело с противостоянием, а избранный президент (Сооронбай Жээнбеков) может опереться на большую электоральную и не только поддержку южных регионов, то, к сожалению, сценарии могут быть самые разные, вплоть до масштабного вооруженного столкновения", - добавил он.
Как отметил эксперт, против действующего президента Киргизии очень сильно настроена значительная часть общества на севере страны, частью общества высказывается недовольство его кадровой политикой, ростом числа южан в госаппарате. Кроме этого, как добавил Мендкович, среди населения существует недовольство, связанное с неудачами правления Жээнбекова, в частности, проблемами с коронавирусом с высокой смертностью и традиционными проблемами коррупции в стране.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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"Так что, к сожалению, риски вооруженного (столкновения) остаются", - подчеркнул Мендкович.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
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Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизия
 
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