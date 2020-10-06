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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578347263.html
Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу
Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям во вторник, 6 октября, приостановить деятельность и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:24
2020-10-06T08:29
алмазбек атамбаев
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Национальный банк <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям во вторник, 6 октября, приостановить деятельность и усилить меры безопасности, говорится в сообщении регулятора.В Национальном банке отметили, что в случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, регулятор рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578346861.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
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алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Коммерческим банкам в Киргизии рекомендовали приостановить работу

08:24 06.10.2020 (обновлено: 08:29 06.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям во вторник, 6 октября, приостановить деятельность и усилить меры безопасности, говорится в сообщении регулятора.
"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", - говорится в сообщении Нацбанка Киргизии.
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В Национальном банке отметили, что в случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, регулятор рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.
"Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - добавили в Нацбанке.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
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Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
 
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