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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578346704.html
Правительство Киргизии заявило, что работает в "особом режиме"
Правительство Киргизии в своем заявлении во вторник призвало "всех участников политического процесса" к мирному урегулированию ситуации в стране и отметило, что РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:18
2020-10-06T08:21
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в своем заявлении во вторник призвало "всех участников политического процесса" к мирному урегулированию ситуации в стране и отметило, что работает "в особом режиме".Согласно заявлению, правительство "работает в особом режиме". "Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка", - отметили в кабмине.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578342166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Правительство Киргизии заявило, что работает в "особом режиме"

08:18 06.10.2020 (обновлено: 08:21 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБеспорядки в Киргизии
Беспорядки в Киргизии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости. Правительство Киргизии в своем заявлении во вторник призвало "всех участников политического процесса" к мирному урегулированию ситуации в стране и отметило, что работает "в особом режиме".
"Правительство Кыргызской Республики призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", - говорится в заявлении кабмина.
Мужчина на баррикадах возле Белого дома в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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СМИ сообщило о захвате протестующими мэрии Бишкека
Согласно заявлению, правительство "работает в особом режиме". "Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка", - отметили в кабмине.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 21:28Видеоблоги - Радио Sputnik
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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