https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578343073.html

Загрязнение не повлияло на промысел рыбы, сообщило правительство Камчатки

Экологическая ситуация в Тихом океане не оказала влияния на рыбный промысел у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T07:23

2020-10-06T07:23

2020-10-06T07:23

загрязнение воды на камчатке

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Экологическая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихом океане</a> не оказала влияния на рыбный промысел у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные министерства рыбного хозяйства региона.Отмечается, что сигналов об угрозе добыче, необычном цвете или запахе воды, гибели морских обитателей от промышленников не поступало.Он добавил, что добыча водных биоресурсов ведётся далеко от мест, где зафиксирована гибель морских обитателей. Промышленники работают в Охотском и Беринговом морях, а также в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.Данные минрыбхоза подтверждают и сами рыбаки. По словам членов экипажей промысловых судов, никаких изменений они не заметили."Мы работали в Кроноцком заливе, шли туда 12 часов. Это достаточно далеко. Работали один день. Всё было благополучно. Сивучи за нами гонялись, дельфины, киты, косатки. Сырьё хорошего качества. Рыба практически хвостом бьёт", — рассказал капитан СТР "Огни" Геннадий Луцкий.Экипаж "Огней" доставил на берег около 80 тонн минтая. На заводе сразу начинается обработка. Кроме этого, там работают специалисты КамчатНИРО. Они изучают рыбу, чтобы потом определить объём разрешённого вылова."Мы работаем здесь ежегодно, как минимум, на протяжении шести месяцев. Никаких изменений не заметили. Рыба такая же, какая и была", — отметил ведущий инженер КамчатНИРО Сергей Агафонов.

https://ria.ru/20201005/vodorosli-1578302549.html

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тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, тихий океан, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия