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https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578343073.html
Загрязнение не повлияло на промысел рыбы, сообщило правительство Камчатки
Экологическая ситуация в Тихом океане не оказала влияния на рыбный промысел у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:23
2020-10-06T07:23
загрязнение воды на камчатке
тихий океан
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Экологическая ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихом океане</a> не оказала влияния на рыбный промысел у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные министерства рыбного хозяйства региона.Отмечается, что сигналов об угрозе добыче, необычном цвете или запахе воды, гибели морских обитателей от промышленников не поступало.Он добавил, что добыча водных биоресурсов ведётся далеко от мест, где зафиксирована гибель морских обитателей. Промышленники работают в Охотском и Беринговом морях, а также в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.Данные минрыбхоза подтверждают и сами рыбаки. По словам членов экипажей промысловых судов, никаких изменений они не заметили."Мы работали в Кроноцком заливе, шли туда 12 часов. Это достаточно далеко. Работали один день. Всё было благополучно. Сивучи за нами гонялись, дельфины, киты, косатки. Сырьё хорошего качества. Рыба практически хвостом бьёт", — рассказал капитан СТР "Огни" Геннадий Луцкий.Экипаж "Огней" доставил на берег около 80 тонн минтая. На заводе сразу начинается обработка. Кроме этого, там работают специалисты КамчатНИРО. Они изучают рыбу, чтобы потом определить объём разрешённого вылова."Мы работаем здесь ежегодно, как минимум, на протяжении шести месяцев. Никаких изменений не заметили. Рыба такая же, какая и была", — отметил ведущий инженер КамчатНИРО Сергей Агафонов.
https://ria.ru/20201005/vodorosli-1578302549.html
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тихий океан
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, тихий океан, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Загрязнение не повлияло на промысел рыбы, сообщило правительство Камчатки

07:23 06.10.2020
 
© Flickr / Charlie CowinsРыболовецкий траулер в Тихом океане
Рыболовецкий траулер в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Flickr / Charlie Cowins
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Экологическая ситуация в Тихом океане не оказала влияния на рыбный промысел у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные министерства рыбного хозяйства региона.
Отмечается, что сигналов об угрозе добыче, необычном цвете или запахе воды, гибели морских обитателей от промышленников не поступало.
"Никаких сведений от рыбаков, от капитанов судов не поступало о том, что они наблюдают какие-либо поведенческие или внешние изменения уловов. Всё в порядке. Я сегодня разговаривал с предпринимателями. Также мы обсуждали этот вопрос с председателем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимиром Галицыным. Ситуация в Тихом океане не оказала никакого влияния на рыбный промысел", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимира Давыдова.
Он добавил, что добыча водных биоресурсов ведётся далеко от мест, где зафиксирована гибель морских обитателей. Промышленники работают в Охотском и Беринговом морях, а также в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.
Данные минрыбхоза подтверждают и сами рыбаки. По словам членов экипажей промысловых судов, никаких изменений они не заметили.
"Мы работали в Кроноцком заливе, шли туда 12 часов. Это достаточно далеко. Работали один день. Всё было благополучно. Сивучи за нами гонялись, дельфины, киты, косатки. Сырьё хорошего качества. Рыба практически хвостом бьёт", — рассказал капитан СТР "Огни" Геннадий Луцкий.
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Экипаж "Огней" доставил на берег около 80 тонн минтая. На заводе сразу начинается обработка. Кроме этого, там работают специалисты КамчатНИРО. Они изучают рыбу, чтобы потом определить объём разрешённого вылова.
"Мы работаем здесь ежегодно, как минимум, на протяжении шести месяцев. Никаких изменений не заметили. Рыба такая же, какая и была", — отметил ведущий инженер КамчатНИРО Сергей Агафонов.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеТихий океанКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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