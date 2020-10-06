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Туризм
https://ria.ru/20201006/italiya-1578423750.html
Турбизнес Италии потерял за восемь месяцев 2020 года 16 миллиардов евро
Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по туристической отрасли Италии, ее финансовые потери в этом году уже составили около 16 миллиардов евро. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:53
2020-10-06T16:53
туризм
туризм
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новости - туризм
тоскана
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<strong>РИМ, 6 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по туристической отрасли Италии, ее финансовые потери в этом году уже составили около 16 миллиардов евро.Как свидетельствуют данные специализированного института Demoskopika, за первые восемь месяцев текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии лишь 173,5 миллиона ночей, что на 52,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой же спад эксперты зафиксировали и при учете итальянских и иностранных клиентов национальной туристической отрасли. Их количество уменьшилось на 51,1 процента и составило лишь около 48 миллионов человек.В результате ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, составил уже 16 миллиардов евро. Почти половина этой суммы (7,2 миллиарда евро) — это потери турбизнеса в итальянских областях Венето, Тоскана и Ломбардия.В начале летнего сезона президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Италии Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина в интервью РИА Новости предположил, что доходы туристической сферы в 2020 году уменьшатся на 80 процентов. Длительный весенний локдаун он сравнил с перекрытием кислорода для отрасли и охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "полный провал". При этом Мессина указал, что в Италии туризм создает примерно 15 процентов ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 327 тысяч, около 233 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 002 человека. В больницах сейчас находятся почти 3,5 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии — 323 человека.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
ломбардия
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туризм, туристы, ломбардия, новости - туризм, тоскана, италия

Турбизнес Италии потерял за восемь месяцев 2020 года 16 миллиардов евро

16:53 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 6 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по туристической отрасли Италии, ее финансовые потери в этом году уже составили около 16 миллиардов евро.
Как свидетельствуют данные специализированного института Demoskopika, за первые восемь месяцев текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии лишь 173,5 миллиона ночей, что на 52,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой же спад эксперты зафиксировали и при учете итальянских и иностранных клиентов национальной туристической отрасли. Их количество уменьшилось на 51,1 процента и составило лишь около 48 миллионов человек.
В результате ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, составил уже 16 миллиардов евро. Почти половина этой суммы (7,2 миллиарда евро) — это потери турбизнеса в итальянских областях Венето, Тоскана и Ломбардия.
В начале летнего сезона президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Италии Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина в интервью РИА Новости предположил, что доходы туристической сферы в 2020 году уменьшатся на 80 процентов. Длительный весенний локдаун он сравнил с перекрытием кислорода для отрасли и охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "полный провал". При этом Мессина указал, что в Италии туризм создает примерно 15 процентов ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.
По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 327 тысяч, около 233 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 002 человека. В больницах сейчас находятся почти 3,5 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии — 323 человека.
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