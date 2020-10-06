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В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу
Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:43
2020-10-06T20:43
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.По его словам, персонал самостоятельно покинул гостиницу. Площадь пожара уточняется. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 33 человека и 11 единиц техники.
https://realty.ria.ru/20201005/usadba-1578204808.html
россия
воронежская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия

В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу

20:43 06.10.2020
 
© Depositphotos / jag_czОгонь
Огонь - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / jag_cz
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 669-м километре ФАД М-4 "Дон" в селе Заосередные сады в результате возгорания грузового автомобиля произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы "Родничок", - сказал собеседник агентства.

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5 октября, 09:57Новости Подмосковья
В Балашихе горит заброшенная постройка в усадьбе Пехра-Яковлевское
По его словам, персонал самостоятельно покинул гостиницу. Площадь пожара уточняется. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 33 человека и 11 единиц техники.
 
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
 
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