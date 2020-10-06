https://ria.ru/20201006/gruzovik-1578519965.html

В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу

Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:43

2020-10-06T20:43

2020-10-06T20:43

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовой автомашины на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Павловском районе <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.По его словам, персонал самостоятельно покинул гостиницу. Площадь пожара уточняется. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 33 человека и 11 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20201005/usadba-1578204808.html

россия

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия