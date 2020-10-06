https://ria.ru/20201006/gosuslugi-1578467859.html
Госуслуги запустили сервис электронных больничных
Сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) заработал в России на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минцифры, РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:43
2020-10-06T16:43
2020-10-06T16:43
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) заработал в России на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минцифры,Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ. Пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.Как отмечает ведомство, за прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тысяч оповещений пользователям портала госуслуг.Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/sobyanin-1578010545.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) заработал в России на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минцифры,
Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ. Пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.
"В любое время гражданин на госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформлении в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", - отметил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.
Как отмечает ведомство, за прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тысяч оповещений пользователям портала госуслуг.
Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.