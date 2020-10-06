https://ria.ru/20201006/gospitalizatsiya-1578512886.html

СК завел дело после госпитализации школьников с линейки в Великих Луках

Уголовное дело возбуждено в Великих Луках в связи с госпитализацией школьников с торжественной линейки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:53

2020-10-06T19:53

2020-10-06T19:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

великие луки

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> в связи с госпитализацией школьников с торжественной линейки, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов.

https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html

россия

великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), великие луки, происшествия