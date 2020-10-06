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https://ria.ru/20201006/gosizmena-1578374708.html
ФСБ показала видео с задержанием военного за передачу Эстонии гостайны
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал во вторник видео задержания российского военнослужащего и его брата, подозреваемых в работе на спецслужбы... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:01
2020-10-06T15:33
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
смоленск
псков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Центр общественных связей ФСБ России опубликовал во вторник видео задержания российского военнослужащего и его брата, подозреваемых в работе на спецслужбы <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>.На видеоролике продолжительностью одна минута 24 секунды показывается, как оперативники задерживают человека в военной форме с портфелем у входа в жилой дом, заводят его в микроавтобус и надевают наручники.Затем демонстрируется аналогичная сцена задержания человека в штатском — брата военнослужащего. После того как обвиняемого сажают в микроавтобус, на него надевают специальные очки, чтобы он не смог отследить маршрут. После обоих братьев доставляют в один участок.Задержания прошли в <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленске</a> и Пскове. Обоим фигурантам — они уже помещены в СИЗО — грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Государственная измена".
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/gosizmena-1576365900.html
Мужики! Да что ж это с вами?! Неужели, кроме денег ничего святого нет?! Предателей ведь всё равно нигде и никогда не оценят. Да и расплата придет по-любому...
135
до эстонцев ещё пока не дошло что же им передали эти два брата-акробата! недельку подождём
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8
эстония
смоленск
псков
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спецоперация ФСБ по задержанию подозреваемых в госизмене в Пскове и Смоленске
В Смоленске и Пскове за госизмену задержаны российский военный и его приехавший из Эстонии брат. По данным ФСБ, они выдавали эстонским спецслужбам государственную тайну.
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, смоленск, псков, происшествия

ФСБ показала видео с задержанием военного за передачу Эстонии гостайны

11:01 06.10.2020 (обновлено: 15:33 06.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал во вторник видео задержания российского военнослужащего и его брата, подозреваемых в работе на спецслужбы Эстонии.
На видеоролике продолжительностью одна минута 24 секунды показывается, как оперативники задерживают человека в военной форме с портфелем у входа в жилой дом, заводят его в микроавтобус и надевают наручники.
Затем демонстрируется аналогичная сцена задержания человека в штатском — брата военнослужащего. После того как обвиняемого сажают в микроавтобус, на него надевают специальные очки, чтобы он не смог отследить маршрут. После обоих братьев доставляют в один участок.
Задержания прошли в Смоленске и Пскове. Обоим фигурантам — они уже помещены в СИЗО — грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Государственная измена".
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Передавал гостайну. В РВСН выявили украинского шпиона
 
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭстонияСмоленскПсковПроисшествия
 
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