https://ria.ru/20201006/gosizmena-1578360539.html
ФСБ задержала военнослужащего и его брата за госизмену
Оперативники задержали российского военнослужащего, который передавал Эстонии сведения, составляющие государственную тайну, заявили в Центре общественных связей РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:53
2020-10-06T09:53
2020-10-06T13:49
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
смоленск
псков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Оперативники задержали российского военнослужащего, который передавал Эстонии сведения, составляющие государственную тайну, заявили в Центре общественных связей ФСБ.Задержания прошли в <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a>. Вместе с военнослужащим задержали его брата, постоянно проживающего в Эстонии. Оба они собирали и передавали эстонским спецслужбам секретные сведения. Военнослужащего и его брата взяли под стражу. Против них возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Следствие продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575792508.html
Арсений Новиков
Молодцы чекисты!!!
243
Ольга Занкова
если столь близкий родственник живет в государстве НАТО... В советское время его брата не допустили бы к госсекретам
240
40
эстония
смоленск
псков
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, смоленск, псков, происшествия