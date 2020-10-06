https://ria.ru/20201006/gorod-1578525702.html

Эрдоган заявил об открытии "города-призрака" на Кипре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об открытии для посещения закрытого в течение 46 лет туристического квартала Вароша города Фамагусты на Кипре. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:48

2020-10-06T21:48

2020-10-06T21:48

фамагуста

кипр

северный кипр

турция

в мире

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<strong>АНКАРА/АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил об открытии для посещения закрытого в течение 46 лет туристического квартала Вароша города <a href="http://ria.ru/location_Famagusta/" target="_blank" data-auto="true">Фамагусты</a> на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>.Туристический курорт Вароша (турецкое название Мараш) в Фамагусте был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями. В феврале этого года представители Турции и непризнанной ТРСК заявили о намерении открыть поселение."С четверга жители <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a> смогут пользоваться набережной Мараша (турецкое название Вароши - ред.). Мараш должен быть полностью открыт, при этом нужно уважать право собственности. Территория Мараша безусловно принадлежит Северному Кипру", - сказал Эрдоган, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (TРСК) Эрсином Татаром.Как сообщает кипрская газета "Филелефтерос", в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосии</a> серьезно озабочены планами Турции. "Согласно дипломатическим источникам, реакция Республики Кипр будет решительной. Обращение в Организацию Объединенных Наций теперь считается само собой разумеющимся", - говорится в сообщении.Как считает газета, Эрдоган пытается помочь Эрсину Татару на предстоящих выборах на оккупированных территориях, а также спровоцировать реакцию греко-кипрской стороны, чтобы сорвать попытку возобновления переговоров по кипрскому урегулированию. При этом турецкая сторона утверждает, что статус закрытого города не меняется, резолюции ООН не нарушаются, а просто открывается доступ к части пляжа, пишет газеты.Татар претендует на пост лидера турок-киприотов на выборах, которые состоятся на оккупированных территориях 11 октября.

https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577989811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/turtsiya-1576814297.html

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фамагуста

кипр

северный кипр

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фамагуста, кипр, северный кипр, турция, в мире