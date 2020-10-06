Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что "Газпром нефть" за прошедшее время вошла в число успешных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также заняла серьезные позиции на глобальном энергетическом рынке.
"И конечно, важно, что "Газпром нефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест", - подчеркнул президент.
Путин также заметил, что компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности благодаря широкому внедрению инноваций, грамотным управленческим решениям, а также высококвалифицированному труду всего коллектива.