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Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:30
2020-10-06T11:30
газпром нефть
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил коллектив "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что "Газпром нефть" за прошедшее время вошла в число успешных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также заняла серьезные позиции на глобальном энергетическом рынке.Путин также заметил, что компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности благодаря широкому внедрению инноваций, грамотным управленческим решениям, а также высококвалифицированному труду всего коллектива.
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газпром нефть, владимир путин, экономика

Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании

11:30 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что "Газпром нефть" за прошедшее время вошла в число успешных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также заняла серьезные позиции на глобальном энергетическом рынке.
"И конечно, важно, что "Газпром нефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест", - подчеркнул президент.
Путин также заметил, что компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности благодаря широкому внедрению инноваций, грамотным управленческим решениям, а также высококвалифицированному труду всего коллектива.
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Газпром нефтьВладимир ПутинЭкономика
 
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