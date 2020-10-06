https://ria.ru/20201006/gazprom-1578382831.html

Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:30

2020-10-06T11:30

2020-10-06T11:30

газпром нефть

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил коллектив "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" с 25-летием компании, отметив, что она уделяет приоритетное внимание проблемам экологии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что "Газпром нефть" за прошедшее время вошла в число успешных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, а также заняла серьезные позиции на глобальном энергетическом рынке.Путин также заметил, что компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности благодаря широкому внедрению инноваций, грамотным управленческим решениям, а также высококвалифицированному труду всего коллектива.

https://ria.ru/20200409/1569813345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром нефть, владимир путин, экономика