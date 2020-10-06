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https://ria.ru/20201006/fotografiya-1578429286.html
"Как бабушка": хейтеры раскритиковали Валерию за наряд на красной дорожке
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram новый снимок с супругой Валерией на красной дорожке ТЕФИ. Пользователи Сети осудили певицу за выбор... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:04
2020-10-06T14:05
шоубиз
иосиф пригожин
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Музыкальный продюсер <a href="https://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin" target="_blank">Иосиф Пригожин</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CF_eXblMbh5/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок с супругой Валерией на красной дорожке ТЕФИ. Пользователи Сети осудили певицу за выбор наряда для торжества.В кадре исполнительницы предстала в кружевной белой рубашке, черной плиссированной юбке и жакете с необычными рукавами. Образ она дополнила черными высокими сапогами.Подписчики Иосифа Пригожина внешний вид его жены не одобрили и раскритиковали ее за отсутствие "вкуса и шарма":- Валерия выглядит как бабушка, которая одевается на сельском рынке. Что за сапоги... юбка.<br>- Иосиф, вы плохо влияете на Валерию. Высасываете из нее чувство стиля и молодость.<br>- Бабуля.<br>- Данный наряд удивил. Сто одежек!
https://ria.ru/20200921/valeriya-1577526870.html
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60
иосиф пригожин

"Как бабушка": хейтеры раскритиковали Валерию за наряд на красной дорожке

14:04 06.10.2020 (обновлено: 14:05 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram новый снимок с супругой Валерией на красной дорожке ТЕФИ. Пользователи Сети осудили певицу за выбор наряда для торжества.
В кадре исполнительницы предстала в кружевной белой рубашке, черной плиссированной юбке и жакете с необычными рукавами. Образ она дополнила черными высокими сапогами.
Подписчики Иосифа Пригожина внешний вид его жены не одобрили и раскритиковали ее за отсутствие "вкуса и шарма":
- Валерия выглядит как бабушка, которая одевается на сельском рынке. Что за сапоги... юбка.
- Иосиф, вы плохо влияете на Валерию. Высасываете из нее чувство стиля и молодость.
- Бабуля.
- Данный наряд удивил. Сто одежек!
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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ШоубизИосиф Пригожин
 
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