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На Ставрополье меняют подход к школьной физкультуре
На Ставрополье в текущем году отремонтировано 24 спортивных зала и создано 26 спортклубов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка",... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:48
2020-10-06T11:48
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости</strong>. На Ставрополье в текущем году отремонтировано 24 спортивных зала и создано 26 спортклубов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", предусматривающего, в том числе, установку в школьных залах такого нестандартного оборудования как скалодромы и акробатические дорожки, сообщает региональный Минобр.В частности, в рамках регионального проекта, обновлены спортзалы в школах в селе Ладовская Балка Красногвардейского района и в поселке Новоизобильный. В поселке Коммунар на капитальную модернизацию школьного спортзала выделено около трех миллионов рублей. У школы налажен контакт со спортивной школой заслуженного тренера России Василия Скакуна, отсюда регулярно выпускаются кандидаты и мастера спорта.По словам заместителя министра образования Ставропольского края Дианы Рудьевой, ежегодно на эти цели выделяется более 42 миллионов рублей. "Это средства федерального бюджета - более 40 миллионов рублей, средства краевого бюджета и на условиях софинансирования - средства муниципальных бюджетов. За 2020 год уже к 1 сентября было отремонтировано 24 спортивных зала и 26 спортивных клубов", - привели в министерстве ее слова.
https://realty.ria.ru/20201002/stavropol-1578120566.html
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ставропольский край

На Ставрополье меняют подход к школьной физкультуре

11:48 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАВРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На Ставрополье в текущем году отремонтировано 24 спортивных зала и создано 26 спортклубов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", предусматривающего, в том числе, установку в школьных залах такого нестандартного оборудования как скалодромы и акробатические дорожки, сообщает региональный Минобр.
"Перезагрузка" школьных спортивных залов — одно из направлений образования. Меняется сам подход к физкультуре. На финише — не только отремонтированные помещения, но созданные спортивные клубы. Это предполагает региональный проект "Успех каждого ребенка", через который выделяются средства на улучшения условий для физического развития школьников", - отметили в ведомстве.
В частности, в рамках регионального проекта, обновлены спортзалы в школах в селе Ладовская Балка Красногвардейского района и в поселке Новоизобильный. В поселке Коммунар на капитальную модернизацию школьного спортзала выделено около трех миллионов рублей. У школы налажен контакт со спортивной школой заслуженного тренера России Василия Скакуна, отсюда регулярно выпускаются кандидаты и мастера спорта.
По словам заместителя министра образования Ставропольского края Дианы Рудьевой, ежегодно на эти цели выделяется более 42 миллионов рублей. "Это средства федерального бюджета - более 40 миллионов рублей, средства краевого бюджета и на условиях софинансирования - средства муниципальных бюджетов. За 2020 год уже к 1 сентября было отремонтировано 24 спортивных зала и 26 спортивных клубов", - привели в министерстве ее слова.
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