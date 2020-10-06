https://ria.ru/20201006/fizkultura-1578389407.html

На Ставрополье меняют подход к школьной физкультуре

На Ставрополье в текущем году отремонтировано 24 спортивных зала и создано 26 спортклубов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка",... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:48

2020-10-06T11:48

2020-10-06T11:48

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости</strong>. На Ставрополье в текущем году отремонтировано 24 спортивных зала и создано 26 спортклубов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", предусматривающего, в том числе, установку в школьных залах такого нестандартного оборудования как скалодромы и акробатические дорожки, сообщает региональный Минобр.В частности, в рамках регионального проекта, обновлены спортзалы в школах в селе Ладовская Балка Красногвардейского района и в поселке Новоизобильный. В поселке Коммунар на капитальную модернизацию школьного спортзала выделено около трех миллионов рублей. У школы налажен контакт со спортивной школой заслуженного тренера России Василия Скакуна, отсюда регулярно выпускаются кандидаты и мастера спорта.По словам заместителя министра образования Ставропольского края Дианы Рудьевой, ежегодно на эти цели выделяется более 42 миллионов рублей. "Это средства федерального бюджета - более 40 миллионов рублей, средства краевого бюджета и на условиях софинансирования - средства муниципальных бюджетов. За 2020 год уже к 1 сентября было отремонтировано 24 спортивных зала и 26 спортивных клубов", - привели в министерстве ее слова.

https://realty.ria.ru/20201002/stavropol-1578120566.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край